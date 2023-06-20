Пассажиры пригородных поездов СвЖД смогут получить скидку в краеведческий музей в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба СвЖД

Пассажиры пригородных поездов на СвЖД смогут посетить Свердловский областной краеведческий музей со скидкой 50 рублей. Акция распространяется на две площадки: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» и Художественный музей Эрнста Неизвестного и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Для получения скидки необходимо в кассе музея предъявить билет на пригородный поезд АО «Свердловская пригородная компания» (в печатном или в электронном виде). Поездка должна быть совершена не ранее, чем за три дня до посещения музея, конечным пунктом маршрута в билете должна быть указана станция в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ) в Екатеринбурге. Скидка распространяется на входные билеты всех категорий. По одному билету скидку может получить только один человек.

Напомним, в зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов: Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш, Палкино, Северка, Палкино (Дружинино), Перегон, 1639 км, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, 21 км (Полевской), Сысерть, Шабровская, Приисковый, Путевка, Чапаевская, Чапаевская II, Лечебный, Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, Большая Поляна (ранее 1826 км), Исток, Хуторята, Глубокое, Аппаратная, Березит.

Оформить проездные документы на пригородные поезда можно в пригородных кассах, на сайте и в терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» за 10 дней до даты отправления поезда.

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Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера – крупнейшее музейное объединение Урала. «Дом Поклевских-Козелл» на ул. Малышева, 46 – главное административное здание и выставочная площадка музея. Особняк богатых дворян и предпринимателей Поклевских-Козелл построен в 1870-х годах в стиле эклектики и сохранил подлинные детали интерьера.

Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14) – единственный в России и второй в мире музей, посвященный этому выдающемуся скульптору и философу современности. В нем представлены подлинные работы автора: скульптуры малых форм, графические листы, книжные иллюстрации, а также редкие биографические фотографии.