На Ямале женщина познакомилась с мужчиной и воткнула ему нож в пикантное место

После алкоголя дама пустила в ход нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница города Лабытнанги на Ямале получила срок за поножовщину. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Как выяснилось, женщина решила выпить, но в одиночку ей устраивать застолье было скучно. Тогда она оперативно познакомилась с мужчиной, который сразу согласился отметить новое знакомство.

Однако в какой-то момент беседа омрачилась ссорой. Повод даме показался достаточным для того, чтобы схватиться за нож. Женщина со всей силы вонзила острый кухонный предмет в своего нового знакомого.

Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Значительное время он провел в больнице. А неспокойную даму осудили на пять лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.