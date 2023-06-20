Администрация Верхней Салды расплатится по кредиту умершего свердловчанина

С администрации города взыщут 201 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Верхней Салды расплатится по кредиту погибшего свердловчанина. Такое решение принял Свердловский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще в 2020 году житель Верхней Салды по имени Александр М. оформил в банке кредит на 608,5 тысячи рублей на пять лет. Спустя некоторое время свердловчанин погиб. Мужчина не оставил завещания, а дочери отказались от наследства, комнаты на 10 квадратных метров.

- Недвижимость как выморочное имущество перешло в собственность муниципалитета. Летом 2022 года банк обратился в Верхнесалдинский районный суд с иском о взыскании с Администрации Верхнесалдинского городского округа задолженности по кредиту Александра М. в пределах наследственного имущества. Комнату заемщика банк оценил в 381 тысячу рублей. Суд удовлетворил исковые требования, - рассказали в ведомстве.

Ответчик не согласился с решением суда и попытался дважды обжаловать его. В первом случае одной из дочерей попытались приписать наследство мужчины. Однако она лишь забрала документы отца из комнаты. Во второй раз администрация усомнилась в цене имущества свердловчанина. Тогда была назначена экспертиза, которая показала, что сумма, подлежащая взысканию, составляет всего 201 тысячу рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru