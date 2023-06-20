В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист получил срок в колонии

Педофил получил внушительный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор педофилу-рецидивисту, который в очередной раз надругался над мальчиком. Ему присудили 12 лет колонии строгого режима. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Мужчину судили за мужеложство с применением насилия, а также насильственные действия. До этого осужденный уже отбывал срок за подобные преступные деяния.

Приговор пока не вступил в законную силу. Он может бить обжалован осужденным либо стороной обвинения.

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