В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист получил срок в колонии

Педофил получил внушительный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле вынесли приговор педофилу-рецидивисту, который в очередной раз надругался над мальчиком. Ему присудили 12 лет колонии строгого режима. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Мужчину судили за мужеложство с применением насилия, а также насильственные действия. До этого осужденный уже отбывал срок за подобные преступные деяния.
Приговор пока не вступил в законную силу. Он может бить обжалован осужденным либо стороной обвинения.
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