В регионе идет непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики объявили штормовое предупреждение на Ямале на среду, 21 июня. В этот день в регионе будет царить непогода. Об этом пишет портал «Ямал 1».

21 июня на Ямале порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, а в Пуровском, Шурышкарском, Приуральском и Надымском районе – до 20 метров в секунду.

В ночь на среду в регионе столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса, днем воздух прогреется до +9 градусов, а в отдельных местах только до +4 градусов. На протяжении всего дня в отдельных районах будет идти дождь.

21 июня оперативные службы будут приведены в состояние повышенной готовности. Также в Пуровском районе запрещены выходы на туристические маршруты и проведение массовых мероприятий на свежем воздухе.