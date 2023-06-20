Почти 17 тысяч жителей Свердловской области пострадали от клещей

В лабораториях исследовали 14 тысяч клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от клещей пострадали почти 17 тысяч жителей с начала лета. Среди пострадавших три тысячи – дети. Однако этот показатель ниже прошлогоднего в 1,85 раза. Также он в 1,5 ниже многолетнего уровня. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 74 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 216 человек, - рассказали в ведомстве.

Всего в лабораториях исследовали 14 тысяч клещей. Среди них только у 1,14% был обнаружен клещевой энцефалит, а Лайм-боррелизон в 45,5%. Еще у 2,5% нашли эрлихиоз – в 2,5%, а гранулоцитарный анаплазмоз у 0,9%.

Часть свердловчан уже привились от вирусного энцефалита. В области зафиксировано 79 тысяч случаев вакцинации и 257 тысяч случае ревакцинации.

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