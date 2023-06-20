Застройка прибрежных зон в Екатеринбурге мешает размножаться соловьям

Соловьи переселяются из больших городов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге ученые пересчитали соловьев. В 2023 году в уральской столице обнаружили в четыре раза мест обитания этих птиц, чем годом ранее. Однако все же есть факторы, которые мешают размножаться этим птицам. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Речь идет о вырубке крупного кустарника в прибрежных зонах у рек. Это заставляет соловьев переселяться из города в более дикие места.

- Мы рискуем потерять соловьев в крупных городах, - говорит ученые, имея в виду, прежде всего, Екатеринбург.

Также из-за постоянного кошения высокой травы из городов улетают мелкие птицы, которые не могут обеспечить едой малышей, потому что в короткостриженной траве нет червей.

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