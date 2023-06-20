В Екатеринбурге завершились поиски пенсионера на иномарке

Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершались поиски пенсионерка, который уехал из дома на Nissan X-Trail серебристого цвета и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры. Сергея Сергеева нашли живым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Выехал вчера по делам в район Северки на машине, до места не доехал. Раньше не пропадал, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.

К счастью, найти мужчину удалось достаточно быстро.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Ранее в Екатеринбурге начались поиски мужчины, который пропал еще в конце прошлого месяца. О местонахождении 41-летнего Алексея Середы неизвестно с 27 мая.

В день исчезновения мужчина был одет в черную спортивную кофту с полосками, черную футболку, черные спортивные штаны с полосками. На ногах у пропавшего были обуты черные кроссовки.

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