Организаторы соревнований по триатлону, где погиб уралец, ответили на резкую критику участника турнира

Андрей Смагин занимался триатлоном несколько лет. Фото: соцсети Андрея Смагина

Организаторы спортивного фестиваля Ironstar, на соревнованиях которого погиб уральский спортсмен Андрей Смагин, ответили на обвинения другого участника, который добрался до финиша.

Соревнования Ironstar Olympic Samara – 2023 прошли в минувшие выходные в Самаре. Участникам турнира по триатлону нужно было проплыть 1,5 километра, проехать на велосипеде 40 км и пробежать десять километров. Первая дисциплина стала для Андрея роковой.

Андрей Смагин спрыгнул с баржи и больше не вынырнул. В Екатеринбурге его ждали жена и маленький ребенок. Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся, ведь Андрей был опытным спортсменом, а триатлоном он занимался последние 10 лет.

Опытный спортсмен, который участвовал в марафоне уже в другое время, рассказывал «КП-Екатеринбург», что причиной гибели уральца могли стать сильное течение, отсутствие спасателей рядом, а также буи, под которые могло занести пловцов.

Однако в Ironstar объяснили, как был организован водный этап во время сильного течения Волги.

- Количество спасателей и каякеров было достаточным, слепых зон на плавательном этапе не было. Весь водный этап проходит вдоль течения Волги, так как течение сильное и всем спортсменам мы об этом сообщаем. Для это и проводится старт с баржи, - заявили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фестиваля.

По их словам, во второй половине дня из-за попутного ветра течение усилилось и снесло буй, который участникам пришлось оплывать. Как только это произошло, он с дистанции был убран. Спортсменов спасатели и каякеры направляли к выходу из воды.

В Ironstar уточнили, что во время старта, в котором принял участие погибший Андрей Смагин, буи не сносило, и никому против течения плыть не пришлось.

Еще одной причиной трагедии, как говорил один из атлетов, мог стать спазм гортани или рефлекторная остановка сердца. Это могло произойти из-за резкого погружения в холодную воду, хотя ее температура была приемлемой, отмечал триатлонист.

Сами организаторы состязаний тоже склоняются к тому, что 37-летний Андрей Смагин не выдержал физической нагрузки на организм, даже несмотря на многолетний опыт в этом виде спорта. В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru