Следственный комитет проверит лагерь под Первоуральском, где отравились екатеринбургские школьники

Следователи установят причину плохого самочувствия у школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет в Первоуральске проверит лагерь имени Гайдара, в котором отравились трое детей из Екатеринбурга. Следователи установят причину плохого самочувствия у школьников. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

- Сегодня в следственный отдел по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области поступила информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей, отдыхающих в одном из загородных лагерей. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, - рассказали в СК.

На данный момент следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на дачу инциденту правовой оценки. Как пройдет проверка, будет принято процессуальное решение.

Напомним, что накануне стало известно о случаях отравления в лагере под Первоуральском. Трое детей обратились за медицинской помощью. У них есть жалобы на боли в животе и тошноту. Симптомы появились у школьников в течение последних дней. По жалобе родителей пострадавших детей на место ЧП уже выезжали сотрудники Роспотребнадзора.

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