В Екатеринбурге завкафедрой одного из вузов перевел мошенниками более 1,6 млн рублей

Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, ЦБ РФ и Министерства образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завкафедрой одного из вузов перевел мошенникам более 1,6 миллиона рублей. Мужчина оформил кредит и лишился накоплений. Когда понял, что стал жертвой злоумышленников, пошел в полицию.

- С ним через мессенджер связался неизвестный и представился «специалистом» Министерства образования РФ. Звонивший сообщил мужчине о попытке злоумышленников снять с его счета деньги, однако она была отклонена «сотрудниками» ЦБ РФ, - рассказали в полиции Екатеринбурга. - Затем ему позвонил «представитель» регулятора и сообщил о необходимости обналичить все сбережения и перевести их на «безопасную» ячейку.

Екатеринбуржец снял 650 тысяч со своей карты и перевел на указанный неизвестным счет. После этого ему позвонил лжесотрудник ФСБ, который убедил его оформить кредит, чтобы помешать злоумышленникам, оформляющим на него займ. Он также заявил, что с мужчиной свяжется юрист для аннулирования кредита. Тот все сделал, но звонка юриста не дождался. Тогда и понял, что его обманули.

Следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Полиция Екатеринбурга в очередной раз напоминает, что при звонке неизвестных, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов, необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в полицию.

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