Прокуратура начала проверку ДТП, в котором столкнулись автобус и троллейбус в Екатеринбурге

В ДТП пострадало три человека. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку аварии, в которой столкнулись троллейбус №6 и автобус №182. ЧП случилось днем 20 июня на улице Щербакова.

- По предварительной информации, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три пассажира. Точное количество пострадавших будет установлено по результатам проверки, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники проверят соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями. В том числе выяснят, проводился ли техосмотр перед выходом автобусов и троллейбусов на линию, проводился ли медосмотр водителей. Также в прокуратуре выяснят, соблюдали ли водители нормы рабочего времени и отдыха.

- Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП по улице Щербакова в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса, - заключили в пресс-службе госоргана.

Известно, что водитель автобуса пошел на обгон, но врезался в троллейбус. На месте инцидента работали медики скорой помощи, а в ГИБДД по Екатеринбургу устанавливают все детали происшествия.

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