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НовостиОбщество20 июня 2023 10:44

В Свердловскую область привезли зараженные сливы

На плодах обнаружили калифорнийскую щитовку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск

Зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск

В Свердловскую область из Казахстана привезли зараженные сливы. На плодах обнаружили калифорнийскую щитовку.

- При процедуре фитосанитарного контроля на границе агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили на ароматных плодах карантинного вредителя плодовых культур, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как объяснили в ведомстве, пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает. Вредитель поражает около 270 видов из 84 семейств.

Также в Россельхознадзоре сообщили, что зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск. Сотрудники ведомства разрешили ввоз 20 тонн слив в регион.

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