В Свердловскую область привезли зараженные сливы

Зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск

В Свердловскую область из Казахстана привезли зараженные сливы. На плодах обнаружили калифорнийскую щитовку.

- При процедуре фитосанитарного контроля на границе агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили на ароматных плодах карантинного вредителя плодовых культур, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Как объяснили в ведомстве, пораженное калифорнийской щитовкой дерево ослабевает, его кора трескается и отмирает, листья преждевременно опадают, урожай резко снижается, затем дерево засыхает. Вредитель поражает около 270 видов из 84 семейств.

Также в Россельхознадзоре сообщили, что зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск. Сотрудники ведомства разрешили ввоз 20 тонн слив в регион.

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