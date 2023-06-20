В Свердловском областном медицинском колледже увеличится количество первокурсников

На бюджет могут рассчитывать 2140 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) увеличится количество первокурсников. По сравнению с 2022 годом показатель вырастет на 12%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В СОМК стартовал прием документов. На первый курс планируют зачислиться 4230 студентов. А это на 12% больше, чем в прошлом году. На бюджет могут рассчитывать 2140 человек. Места на бесплатном обучении увеличились.

- В нынешнем году для целевого обучения выделено на 90 бюджетных мест больше, чем в 2022 году: по заявкам медорганизаций планируют зачислить 370 человек, которые вернутся работать в местные больницы, - рассказали в областном правительстве.

В 2023 году появилось новшество приемной кампании. По некоторым специальностям студенты смогут получить диплом на год раньше. Среди таких направлений - «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика», «Медико–профилактическое дело», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация».

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru