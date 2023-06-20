В Екатеринбурге ищут пенсионера на иномарке

В Екатеринбурге начались поиски 65-летнего мужчины. Фото:«ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски 65-летнего мужчины. О местонахождении Сергея Сергеева ничего не известно с 19 июня. В день исчезновения от сел в иномарку Nissan X-Trail серебристого цвета и не вернулся. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 194 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые и короткие, глаза серо-голубого цвета, - рассказали волонтеры.

На момент пропади пенсионер был одет в серую ветровку, голубую рубашку в мелкую клетку и серые брюки. На ногах у Сергея Сергеева были обуты серые кроссовки.

- Выехал вчера по делам в район Северки на машине, до места не доехал. Раньше не пропадал, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пенсионер, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Ларисе по номеру 89045472743. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в МВД, набрав 112.

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