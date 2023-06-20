На Урале снизилось число детей-закладчиков

В прошлом году правоохранители задержали 14 совершеннолетних правонарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за прошедшие пять месяцев снизилось число несовершеннолетних закладчиков. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 ФМ) Екатеринбург рассказала прокурор города Светлана Кузнецова.

В этом году сотрудники правопорядка задержали 13-летнего наркозакладчика. Ребенок, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, был помещен в спецучреждение.

- Подросток был помещен в центр для несовершеннолетних правонарушителей. С ним будут проведены профилактические мероприятия. За текущий год статистика среди вовлечения в преступления с наркотиками снижена. Ими было совершено 12 преступлений. В прошлом году таких правонарушений было 14, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург Светлана Кузнецова.

Кроме того, число преступлений в 2023 году по сбыту запрещенных веществ снизилось до пяти. По данным прокурора, в прошлом году подобных правонарушений было 10.

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