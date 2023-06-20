В Екатеринбурге в ДТП столкнулись троллейбус и автобус

Авария случилась днем 20 июня. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Щербакова случилось ДТП с участием автобуса и троллейбуса. Инцидент случился днем 20 июня, сообщают очевидцы в соцсетях. Как говорят свидетели аварии, некоторым людям понадобилась медицинская помощь.

- Автобус №182 пошел на обгон и врезался в троллейбус. На месте уже работает скорая, по слухам, одной женщине понадобилась врачебная помощь, - пишет очевидица Ирина в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В ГИБДД по Екатеринбургу в данный момент устанавливают детали происшествия, уточняют всю информацию. На момент публикации в Госавтоинспекции уточнили, что прокомментируют ЧП позднее.

На днях на Урале случилось другое серьезное ДТП. 14-летний парень за рулем Kia Ceed сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Авария произошла днем 18 июня в поселке Восточный Сосьвинского городского округа. Ребенка с переломом ребер и ушибом легких доставили в Серовскую городскую больницу.

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