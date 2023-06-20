В Екатеринбурге в июне прошел дождь с градом

Холодная погода продержится до выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 20 июня прошел дождь с градом. Столбики термометров при этом показывали семь градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, завтра 21 июня осадки в Свердловской области ослабеют и почти прекратятся. А вот холодная погода продержится до выходных .

- 19-22 июня ночью температура воздуха +2…+7 градусов (19-20 июня местами заморозки -1…-3 градуса), днем +10…+15 градусов, что ниже нормы на 6-8 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В выходные дни 24-25 июня ожидается потепление на 6-7 градусов. При этом вероятны осадки.

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