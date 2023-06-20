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НовостиОбщество20 июня 2023 8:42

Максим Свобода проведет мастер-класс после Ural Music Night-2023

Музыкальна конференция пройдет для начинающих исполнителей и меломанов
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Максим Свобода проведет лекцию в Екатеринбурге

Максим Свобода проведет лекцию в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После масштабного фестиваля Ural Music Night-2023 в Екатеринбурге пройдет музыкальная конференции. Типовые музыканты проведут лекции, мастер-классы 24 июня во Дворце культуры Железнодорожников. Спикеры расскажут о том, как развиваться и преуспевать в своем деле.

Максима Свободаа прослушает демозаписи начинающих артистов и поможет подобрать аранжировку. А вокальный наставник Доры, ANIKV и Dose Слава Киладзе поделится, как заставить свой голос работать правильно. О других лекциях можно прочитать здесь.

- После каждой из лекций пройдет Q&А-сессия, где гости смогут получить полезные лайфхаки от топовых представителей индустрии, - рассказывают организаторы.

Участники музыкальной конференции также смогут попробовать записать свои треки на портативной звукозаписывающей студии.

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