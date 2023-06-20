Велотуристы смогут добираться до Сысерти по-новому

Теперь сотни велотуристов смогут оценить новый маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогулка на велосипеде по живописной 100-километровой тропе «Сысертская сотня» станет доступнее для свердловчан. С 8 июня 2023 года велотуристы смогут воспользоваться специально организованным велотрансфером.

Приехать в Сысерть с велосипедом поможет такси сервиса UralSkiBike – оборудованный микроавтобус с прицепом, позволяющим перевозить до 12 велосипедов.

Маршрут трансфера стартует от Екатеринбургского цирка и будет попутно забирать туристов в заранее оговоренных населенных пунктах, а после доставлять обратно. Узнать расписание можно в группе сервиса UralSkiBike во ВКонтакте.

Напомним, уникальный кольцевой маршрут создан в рамках туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Идею его развития поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Теперь сотни новых велотуристов смогут оценить маршрут, который включает достопримечательности городского округа: природный парк «Бажовские места», креативный кластер «На заводе», фермерские хозяйства, горы, озера и другие объекты.

Новый сервис туристической инфраструктуры поддержали свердловские власти.

– Развитие инфраструктуры для велотуристов — одно из важных направлений в туристической сфере. С помощью трансфера появится возможность привлекать больше велосипедистов на маршрут «Сысертской сотни», а также увеличит их количество в других массовых мероприятиях, — отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Проект туристической тропы с 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева реализуют администрация Сысертского городского округа, Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области и Агентство развития Сысерти.