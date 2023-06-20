За выходные в Екатеринбурге задержали семь пьяных водителей

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 23 аварии с пьяными водителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел рейд, сотрудники Госавтоинспекции проверили водителей города. Об этом сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Всего с 16 по 18 июня автоинспекторам удалось задержать семь водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 11 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Помимо этого, автоинспекторами задержаны десять водителей, не имеющие водительского удостоверения, и два водителя за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, - рассказали в Госавтоинспекции.

Еще два водителя повторено управляли машиной пьяными. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 23 аварии с пьяными водителями. В них погибли два человека, а 40 оказались травмированы. В связи с этим ГИБДД регулярно проводит проверки на улицах города.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru