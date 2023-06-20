В День памяти и скорби в Екатеринбурге заработают сирены

Заводские гудки прозвучат в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День памяти и скорби, 21 июня в Екатеринбурге заработают сирены в память о трагическом дне отечественной истории. Их включат городские предприятия. Заводские гудки прозвучат в момент проведения Всероссийской акции «Минута молчания» в 14:15.

- Россияне повсеместно вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны 20 века, а также тех, кто, не щадя себя, трудился в тылу во имя Великой Победы, - рассказали в администрации города.

Напомним, что дата «День памяти и скорби» установлена указом Президента России от 8 июня 1996 года как дань памяти жертвам Великой Отечественной и всех войн за свободу и независимость России.

Помимо включения сирен 22 июня в Екатеринбурге, как и во всей России, пройдут памятные мероприятия.

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