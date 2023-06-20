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НовостиОбщество20 июня 2023 7:52

В мэрии Екатеринбурга рассказали, будут ли привлекать зеков для работы в общественном транспорте

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов: заключенные не будут работать кондукторами и водителями
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Одним из спикеров круглого стола стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов

Одним из спикеров круглого стола стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня, в здании администрации Екатеринбурга прошел круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения.

В ходе мероприятия обсуждались новые возможности троллейбусного парка, развитие трамвайного движения и организация новых автобусных маршрутов в новых районах Екатеринбурга.

Одним из спикеров круглого стола стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Среди прочего, он рассказал, будут ли привлекать для работы на транспорте заключенных.

- Как водителей и кондукторов мы привлекать этих граждан не будем. Это очень ответственная работа с людьми. Не хотелось бы… пугать наших горожан, - отметил Алексей Бубнов.

Также замглавы Екатеринбурга рассказал, как в мэрии будут бороться с нехваткой водителей в общественном транспорте.