На Иннопром-2023 ждут премьера Михаила Мишустина

Михаил Мишустин может посетить Екатеринбург в первой декаде июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 20 июня сообщил, что международную промышленную выставку Иннопром-2023 может посетить премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Мы ожидаем на выставку Иннопром-2023 председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы обратиться в его адрес, - рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Так, например, главу федерального кабинета министров попросят помочь с развитием проектов трамвайной сети в уральской столице.

Напомним, что выставка Иннопром-2023 пройдет в первой декаде июля. Партнером промышленной выставки в этот раз станет Республика Беларусь.

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