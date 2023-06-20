В Екатеринбурге с нехваткой водителей общественного транспорта будут бороться повышением зарплаты

В мэрии анализируют опыт соседних регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 июня, в администрации Екатеринбурга прошел круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения.

Одним из спикеров стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он рассказал, как в городе решается проблема с нехваткой водителей общественного транспорта.

- Проблему видим. Смотрим на опыт Челябинска и Перми. Проблема решается увеличением заработной платы. Показатели по Челябинску нас сильно удивили. Мы и увеличиваем стоимость транспортной работы, и поменяли стоимость билета. Рассчитываем, что будет продолжаться рост заработной платы и ситуация с личным составом будет меняться, - рассказал Алексей Бубнов.