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НовостиОбщество20 июня 2023 7:23

В Екатеринбурге с нехваткой водителей общественного транспорта будут бороться повышением зарплаты

Ситуацию прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В мэрии анализируют опыт соседних регионов

В мэрии анализируют опыт соседних регионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 20 июня, в администрации Екатеринбурга прошел круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения.

Одним из спикеров стал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Он рассказал, как в городе решается проблема с нехваткой водителей общественного транспорта.

- Проблему видим. Смотрим на опыт Челябинска и Перми. Проблема решается увеличением заработной платы. Показатели по Челябинску нас сильно удивили. Мы и увеличиваем стоимость транспортной работы, и поменяли стоимость билета. Рассчитываем, что будет продолжаться рост заработной платы и ситуация с личным составом будет меняться, - рассказал Алексей Бубнов.