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НовостиОбщество20 июня 2023 7:13

На трассе Екатеринбург-Тюмень дорожные работы продлили до 1 июля

Ремонт проходит на пятикилометровом участке
Дарья ЧИПУРИНА
На фрагменте трассы дорожники трудятся с восьми вечера до семи утра

На фрагменте трассы дорожники трудятся с восьми вечера до семи утра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень продлили срок дорожных работ. Ремонт пятикилометрового участка будет проходить до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

На участке от 13 до 18 километров ведут работы по устройству слоев износа. На фрагменте трассы дорожники трудятся с восьми вечера до семи утра. Движение осуществляется только по одной полосе, в сторону Екатеринбурга в штатном режиме.

- Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала, - добавили в федеральном управлении.

Ранее в Екатеринбурге перекрыли движение по двум дорогам. Ограничения введены в Академическом и у «Калины». Действовать они будут с 17 июня по 10 августа.

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