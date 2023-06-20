Руководитель фракции «Единой России» в Думе Екатеринбурга покинула пост

Ира Овчинникова является депутатом с 2001 года Фото: sverdlovsk.er.ru

Руководитель фракции «Единой России» в Думе Екатеринбурга Ира Овчинникова покинула пост и вышла из фракции. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, на праймериз Ира Овчинникова проиграла другому действующему депутату - директору муниципальной гимназии Татьяне Вяткиной. Выход из «Единой России» позволит ей баллотироваться от другой партии.

Ира Овчинникова является депутатом с 2001 года. В 2018 году она стала лидером фракции политической партии «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе.

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