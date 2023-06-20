На троллейбусных маршрутах Екатеринбурга планируется провести шесть изменений

Мероприятие проходит в режиме круглого стола Фото: Данил СВЕЧКОВ

Во вторник, 20 июня, в здании администрации Екатеринбурга состоялся круглый стол, посвященный изменениям транспортного обслуживания населения.

В ходе мероприятия обсуждались новые возможности троллейбусного парка в новых районах города, развитие трамвайного движения и организация новых автобусных маршрутов в возводящихся районах Екатеринбурга.

Представитель комитета по транспорту рассказал, что на городских троллейбусных маршрутах планируется провести шесть изменений - в связи с запуском троллейбусов с автономным удлиненным ходом.

В частности, на маршрутке №1 (Химмаш – ж/д вокзал) планируют использование троллейбусов с автономным ходом. Изменений в схеме движения не предполагается, но автономность работы транспорта позволит исключить всевозможные задержки по пути следования. Также на этом маршруте планируют добавить два троллейбуса, их число увеличится с 13 до 15.

Изменения ждут и маршрут №4 (Динамо-Сулимова). Его продлят до остановки ГКБ №7 и Авангард.