В Екатеринбурге ищут новое помещение для Дома музыки

В ближайшее время у Дома музыки обновят фасад. Фото: сервис Яндекс. Карты

Дом музыки в Екатеринбурге, расположенный в жилом доме по улице Свердлова, в ближайшие годы переедет на новое место. Этот вопрос обсудили на заседании гордумы 20 июня.

По словам депутата гордумы Константина Киселева, сейчас в Доме музыки работают два коллектива – это хор «Доместик» и камерный оркестр BACH. Тут есть два зала, каждый на сто мест. Этого мало для концертов и репетиций.

- Какая-то стратегия по Дому музыки существует или нет? – обратился депутат к главе Екатеринбурга Алексею Орлову и его заместителю Екатерине Сибирцевой.

По словам Сибирцевой, сейчас идет поиск подходящего помещения для Дома музыки.

- Это должен быть достаточно большой и вместительный концертный зал. Пока разрабатываем проектную документацию по ремонту фасада Дома музыки, чтобы привести его в нормальное состояние.

Учреждение мэрия намерена разместить в центре Екатеринбурга, так как коллективы принимают активное участие в самых разных культурных событиях города.

- Есть базовая репетиционная площадка, есть площадка для выступлений. Может быть, и нет смысла делать для каждого коллектива свою площадку для выступлений, - говорит Алексей Орлов.

По словам мэра, можно рассмотреть для выступлений актовые залы новых школ, где есть прекрасная акустика и вместительность которых составляет по 450 мест.