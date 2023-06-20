В Екатеринбурге на треть вырос поток пассажиров льготных категорий

Число пассажиров выросло на 31% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города Алексей Орлов выступил с отчетом на заседании Екатеринбургской городской думы. Во время доклада градоначальник подчеркнул, что были согласованы тарифы, установленные для всех видов наземного транспорта и метрополитена. Как оказалось, за прошедшие два месяца был увеличен поток пассажиров льготных категорий.

- Для пенсионеров и студентов льготный тариф. И результатом явилось то, что за два неполных месяца пассажиропоток увеличен. Он вырос практически на 31 процент. Особые слова благодарности за это хотелось сказать губернатору Свердловской области, который оказал поддержку, - сообщил глава города Алексей Орлов.

Он подчеркнул, что в рамках подготовки к летней Универсиаде-2023 идет реконструкция и строительство улично-дорожных сетей. А на благоустройство общественных пространств города было привлечено почти полмиллиарда рублей.

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