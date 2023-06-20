Популярность интерактивных справочных видеотерминалов на вокзалах СвЖД выросла в 1,5 раза с начала года

Чаще всего пользователи уточняют у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, варианты проезда с пересадкой, путь отправления или прибытия поезда. Фото: СвЖД

За пять месяцев 2023 года консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы, установленные на вокзалах СвЖД, воспользовались более 7,7 тыс. человек. Пассажиры высоко оценили скорость, точность и удобство справочного видеосервиса: количество запросов увеличилось на 41% к аналогичному периоду прошлого года.

Современные интерактивные устройства установлены на 16 вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск-1, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Коротчаево. Больше всего запросов поступило от посетителей вокзалов Екатеринбург (5,9 тыс. видеозвонков) и Пермь-2 (968), следом идут Нижний Тагил и Каменск-Уральский – 238 и 237 видеозвонков соответственно.

Справочные видеотерминалы помогают пассажирам оперативно получить ответ на любой вопрос о движении поездов и работе вокзальных комплексов. Благодаря удобному интерфейсу необходимую информацию можно найти самостоятельно или воспользоваться услугами оператора по видеосвязи. Для людей с нарушениями слуха доступна консультация на русском жестовом языке. Сервис работает круглосуточно.

Чаще всего пользователи уточняют у операторов расписание поездов, наличие и стоимость билетов, варианты проезда с пересадкой, путь отправления или прибытия поезда. Но бывают и необычные обращения. Например: можно ли провезти кошку младше 5 лет без билета, потому что дети до 5 лет ездят в поездах бесплатно? Достаточно ли выкупить одно купе для компании из 2 взрослых, 3 детей, 7 кошек, 3 собак и 2 крыс? Иногда пассажиры просят оператора что-нибудь спеть для поднятия настроения или пожелать им счастливого пути.

КСТАТИ

В целом на сети ОАО «РЖД» интерактивными справочными видеотерминалами оснащены более 350 больших и малых вокзалов.