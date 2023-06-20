Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции проверяют мигрантов на Сортировке. Рейдовое мероприятие проводится с утра 20 июня.

- В мероприятии принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, представители подразделений по вопросам миграции, уголовный розыск, отдел по контролю за оборотом наркотиков, ПДН, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Силовики проверяют овощебазу, торговые точки и другие объекты на улице Пехотинцев. Особое внимание они уделяют правонарушениям в миграционной сфере, охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru