В Среднеуральске из-за пожара из пятиэтажки эвакуировали семь человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске утром 20 июня произошел пожар в пятиэтажке на улице Строителей. Огонь вспыхнул в одной из квартир на первом этаже. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из здания были эвакуированы семь человек.

- В 06:20 поступило сообщение о пожаре. На площади 23 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 06:38. Еще через три минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены спасателями в 07:27. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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