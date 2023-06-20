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НовостиОбщество20 июня 2023 3:15

В Свердловской области отменили международный горный марафон

«Конжак» перенесли на другую дату
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили международный горный марафон «Конжак», который должен был пройти 1 июля. Как объяснили организаторы, мероприятие пришлось перенести из-за особого противопожарного режима.

- Друзья, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись наши участники, заранее запланировавшие отпуска, поездки и оплатившие билеты к нам, - написали организаторы в группе во «ВКонтакте» марафона. - Мы испытываем глубокое разочарование от этой ситуации и сочувствие к вам, но изменить данную ситуацию как бы ни хотелось, к вашему пониманию, организаторы бессильны.

Планируется, что марафон состоится 29 июля, если будет отменен особый противопожарный режим. Тем, кто уже зарегистрирован, но не сможет участвовать в марафоне в новую дату, организаторы предлагают перенести участие на следующий год.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля.

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