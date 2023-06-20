Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили международный горный марафон «Конжак», который должен был пройти 1 июля. Как объяснили организаторы, мероприятие пришлось перенести из-за особого противопожарного режима.

- Друзья, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись наши участники, заранее запланировавшие отпуска, поездки и оплатившие билеты к нам, - написали организаторы в группе во «ВКонтакте» марафона. - Мы испытываем глубокое разочарование от этой ситуации и сочувствие к вам, но изменить данную ситуацию как бы ни хотелось, к вашему пониманию, организаторы бессильны.

Планируется, что марафон состоится 29 июля, если будет отменен особый противопожарный режим. Тем, кто уже зарегистрирован, но не сможет участвовать в марафоне в новую дату, организаторы предлагают перенести участие на следующий год.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля.

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