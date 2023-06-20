Алексея Коборобейникова выдвинули в депутаты свердловского Заксобрания

Документы для регистрации будут направлены в Избирательную комиссию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Единая Россия» единогласно выдвинула Алексея Коробейникова в качестве кандидата в депутаты на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области по Ирбитскому округу № 13.
- В результате тайного голосования кандидатура Коробейникова Алексея Александровича была поддержана единогласно, - сообщается в telegram-канале «Единая Россия Свердловская область».
Также там указано, что документы для регистрации будут направлены в Избирательную комиссию.
Решение о выдвижении Алексея Коробейникова принято на очередном заседании президиума регионального политсовета партии.
Отметим, что вакантный мандат в Заксобрании появился после перехода Виктора Шептия в Совет Федерации по указу губернатора в сентябре 2022 года.
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