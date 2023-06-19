В Рефтинском КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом

К счастью, в аварии никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 11 километре перегона Рефт-Малорефтинская произошло ДТП. На железнодорожном переезде столкнулись КАМАЗ и грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель грузовика ехал на «красный», из-за чего и столкнулся с движущимся поездом. К счастью, в аварии никто не пострадал, только машина получила технические повреждения. Она слетела в кювет. Также оказалось цела и инфраструктура железнодорожного транспорта.

- Егоршинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге на детской железной дороге сошли вагоны. В результате аварии никто не пострадал.

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