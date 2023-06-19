Мероприятие пройдет утром 24 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге на Шарташе пройдет «Велопробег в пользу здоровья». Акция будет посвящена Дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

24 июня пройдет ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Такую инициативу на себя взял Департамент социальной и молодежной политики.

- Так, в 10:30 в Шарташском лесном парке при поддержке штаба «Волонтеры-медики УГМУ» стартует спортивно-оздоровительная акция «Велопробег в пользу здоровья», - рассказали в мэрии.

Уже с 20:30 до 13:30 будет курсировать «Трамвай здоровья». Он будет двигаться по маршруту № 3 «ЦПКиО – ЦПКиО». Пассажирам такого транспорта расскажут о профилактике зависимостей и формировании здорового образа жизни.

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