В Таежном для погорельцев начали отстраивать новые дома

На возведение одного дома уходит примерно пять дней. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Таежном началось строительство новых домов для погорельцев. Восстановить жилища поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Этим займутся в течение одного строительного сезона. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

На прошлой неделе в поселок прибыли первые фургоны с комплектующими для сборки домов. В Таежный привозят готовые становые панели и материалы для монтажа. Так строители смогут максимально быстро возвести дома. Рабочие уже успели установить полы, стены, потолочные перекрытия в трех жилищах.

- На сборку одного дома требуется около пяти дней. В доме предусмотрены помещения для гардеробной, котельной, кухня, гостиная и спальня, - отметили в Департаменте.

Всего в поселке планируют установить 26 домов, столько же, сколько пострадало от огня. Тогда 47 человек потеряли крышу над головой.

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