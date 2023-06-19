Свердловский депутат объяснил, почему Минюст не сможет проверить Ельцин Центр

Андрей Альшевских предложил править федеральный закон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский депутат Андрей Альшевских сообщил, что Минюст не сможет проверить Ельцин Центр. Для этого у ведомства не хватает полномочий. Этой информацией политик поделился у себя в Telegram-канале.

Депутат рассказал, что еще прошлой осенью Минюст высылал ему подтверждение о том, что проверка не возможна, ссылаясь на закон.

- B соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона №68-Ф3, на Центр не распространяются положения пунктов 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 Закона №7-Ф3, в связи с чем проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как признание Центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным, - говорится в документе от 14 октября.

Сам же Андрей Альшевских отметил, что в связи с этим Ельцин Центр чувствует свою безнаказанность. Однако он вместе с коллегами постарается править федеральный закон.

- В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать Ельцин Центр данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями, - делится депутат.

Напомним, что 15 июня в Госдуме на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством говорили о судьбе Ельцин Центра. В частности, депутат от Свердловской области Андрей Альшевских попросил Минюст провести комплексную проверку организации. Центр могли признать иноагентом.

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