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НовостиОбщество19 июня 2023 14:21

Свердловский депутат объяснил, почему Минюст не сможет проверить Ельцин Центр

Ведомство сообщило об этом еще прошлой осенью
Дарья ЧИПУРИНА
Андрей Альшевских предложил править федеральный закон

Андрей Альшевских предложил править федеральный закон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский депутат Андрей Альшевских сообщил, что Минюст не сможет проверить Ельцин Центр. Для этого у ведомства не хватает полномочий. Этой информацией политик поделился у себя в Telegram-канале.

Депутат рассказал, что еще прошлой осенью Минюст высылал ему подтверждение о том, что проверка не возможна, ссылаясь на закон.

- B соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона №68-Ф3, на Центр не распространяются положения пунктов 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 Закона №7-Ф3, в связи с чем проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как признание Центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным, - говорится в документе от 14 октября.

Сам же Андрей Альшевских отметил, что в связи с этим Ельцин Центр чувствует свою безнаказанность. Однако он вместе с коллегами постарается править федеральный закон.

- В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать Ельцин Центр данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями, - делится депутат.

Напомним, что 15 июня в Госдуме на заседании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством говорили о судьбе Ельцин Центра. В частности, депутат от Свердловской области Андрей Альшевских попросил Минюст провести комплексную проверку организации. Центр могли признать иноагентом.

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