В Свердловской области ускорилась инфляция из-за спроса на путешествия и машины

Темп годовой инфляции в конце весны ускорился до 2,7% Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Свердловской области в мае 2023 года ускорилась инфляция. Это произошло из-за спроса уральцев на путешествия и машины. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка России.

Темп годовой инфляции в конце весны ускорился до 2,7%. Еще в апреле показатель достигал 2,3%. В связи с этим ускорился рост цен на поездки за границу, особенно в Турцию и российское Черноморское побережье. Подорожали и легковые автомобили. На это повлиял оживленный спрос свердловчан и ослабление рубля.

Однако продовольственные товары упали в цене за май. Особенно заметно подешевели овощи.

- Майская погода в регионе была значительно теплее и солнечнее, чем в прошлом году, это позволило аграриям уменьшить издержки и увеличить объемы выпуска продукции. В результате годовые темпы прироста цен на огурцы снизились, а помидоры стали дешевле, чем годом ранее, – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

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