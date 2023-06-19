На Урале учитель поругалась с учениками и отказалась вести у них уроки

С 15 по 27 февраля у школьников не проводились занятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивделе учитель математики и физике поругалась с учениками 9 класса и отказалась вести у них уроки. После этого родители школьников коллективно обратились в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Инцидент произошел в МАОУ СОШ №1. Прокуратура проверила учреждение. Оказалось, что с 15 по 27 февраля у школьников не проводились занятия. Это можно считать нарушением прав учащихся на получение образования. Восстановить обучение получилось приказом директора школы.

- По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений прокуратура начальнику Управления образования Ивдельского городского округа внесла представление, по результатам рассмотрения которого директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания, - рассказали в прокуратуре.

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