В Богдановиче произошло массовое ДТП с участием грузовиков

Одна машина съехала в кювет. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Богдановиче на 93 километре трассы Екатеринбург-Тюмень водитель на большегрузе Mercedes въехал в отечественную легковушку и грузовик. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Авария случилась утром 19 июня. 30-летний водитель на «Волге» съехал на край проезжей части, поскольку у машины потекло масло. Однако он не поставил знак аварийной остановки. После этого в него влетела фура. 62-летний водитель грузового Mercedes не справился с управлением. Помимо этого, в аварию попал и служебный грузовик Volvo, внутри которого был 53-летний водитель.

Два других участника происшествия отказались от медицинской помощи. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Виновник ДТП сначала допустил наезд на «Волгу», скинув ее в кювет, после чего столкновение с грузовиком. В результате ДТП пострадал сам виновник аварии, с травмами был доставлен в приемный покой Богдановичской ЦРБ. Два других участника происшествия отказались от медицинской помощи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

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