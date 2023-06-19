В Каменске-Уральском задержан серийный вор велосипедов

Свердловчанин признался в 11 кражах велосипедов
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Каменске-Уральском полицейские поймали серийного вора велосипедов. Мужчина орудовал в Красногорском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Накануне в полицию поступили три заявления от свердловчан, у которых пропали велосипеды. Инциденты произошли на улицах Дзержинского, Алюминиевой и Челябинской. Сумма ущерба достигает 44 тысяч рублей.
Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина. Ранее он уже был судим. Свердловчанин признался в хищении 11 велосипедов. Причиной совершения преступлений он назвал – расставание с женой. Украденное он продавал. А вырученные деньги тратил на алкоголь и сигареты.
- В настоящее время полицейскими установлены все потерпевшие, проводятся необходимые для принятия процессуального решения проверочные мероприятия, а также устанавливаются места сбыта похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.
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