Каждый второй житель ЖК хочет собственную грядку

«Европейский берег» стал первым ЖК Тюмени, где открылись общественные огороды

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди своих резидентов и выяснили, что более половины из них хотели бы иметь в жилом комплексе собственную грядку. В прошлом году «Страна» запустила пилотный проект общественных огородов в тюменском микрорайоне «Европейский берег» и планирует масштабировать этот опыт в рамках реализации всех новых жилых комплексов в Тюмени и Екатеринбурге.

В этом году жители «Европейского берега» уже сняли первый урожай. Прямо под окнами тюменцы самостоятельно выращивают овощи – цукини, патиссоны, горох, огурцы, помидоры, зелень для салата, ягоды и ароматные травы для чая. Как выяснилось, подобную возможность хотели бы иметь более половины жителей и других проектов «Страны».

Что выращивать на грядке, жители решают сами

«Это прекрасная возможность для тех, у кого нет дачи или домика в деревне. Люди приходят на огороды семьями: это – возможность снять стресс, перезагрузиться после рабочего дня и познакомить детей с окружающим миром. И, конечно же, увидеть на обеденном столе плоды своих трудов», – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Подобные огороды появятся в новых проектах ГК «Страна Девелопмент»

В Тюмени и Екатеринбурге «Страна Девелопмент» обустроит общественные огороды во всех предстоящих проектах. Среди них – первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и первый в стране проект, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, ЖК «Домашний» в Тюмени. Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды. В Екатеринбурге «Страна» реализует ЖК комфорт-класса «Сибирский сад», где появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона.

Пользование грядками абсолютно бесплатно для жителей ЖК ГК«Страна Девелопмент»

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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