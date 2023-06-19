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НовостиНедвижимость19 июня 2023 11:47

Каждый второй житель ЖК хочет собственную грядку

Клиенты ГК «Страна Девелопмент» могут похвастаться зеленью и овощами с собственных огородов
«Европейский берег» стал первым ЖК Тюмени, где открылись общественные огороды

«Европейский берег» стал первым ЖК Тюмени, где открылись общественные огороды

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди своих резидентов и выяснили, что более половины из них хотели бы иметь в жилом комплексе собственную грядку. В прошлом году «Страна» запустила пилотный проект общественных огородов в тюменском микрорайоне «Европейский берег» и планирует масштабировать этот опыт в рамках реализации всех новых жилых комплексов в Тюмени и Екатеринбурге.

В этом году жители «Европейского берега» уже сняли первый урожай. Прямо под окнами тюменцы самостоятельно выращивают овощи – цукини, патиссоны, горох, огурцы, помидоры, зелень для салата, ягоды и ароматные травы для чая. Как выяснилось, подобную возможность хотели бы иметь более половины жителей и других проектов «Страны».

Что выращивать на грядке, жители решают сами

Что выращивать на грядке, жители решают сами

«Это прекрасная возможность для тех, у кого нет дачи или домика в деревне. Люди приходят на огороды семьями: это – возможность снять стресс, перезагрузиться после рабочего дня и познакомить детей с окружающим миром. И, конечно же, увидеть на обеденном столе плоды своих трудов», – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».

Подобные огороды появятся в новых проектах ГК «Страна Девелопмент»

Подобные огороды появятся в новых проектах ГК «Страна Девелопмент»

В Тюмени и Екатеринбурге «Страна Девелопмент» обустроит общественные огороды во всех предстоящих проектах. Среди них – первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и первый в стране проект, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, ЖК «Домашний» в Тюмени. Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды. В Екатеринбурге «Страна» реализует ЖК комфорт-класса «Сибирский сад», где появятся зеленые дворы-сады с приватной территорией, собственный пешеходный бульвар с тайными садами, городские огороды, детский парк, спортивный кластер и большой зеленый массив в центральной части микрорайона.

Пользование грядками абсолютно бесплатно для жителей ЖК ГК«Страна Девелопмент»

Пользование грядками абсолютно бесплатно для жителей ЖК ГК«Страна Девелопмент»

Справка:

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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