В Свердловской области выявлено почти 150 фантомных предприятий

В Свердловской области с начала года зафиксированы 147 предприятий-фантомов Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года на Среднем Урале было выявлено 147 фантомных предприятий. Из них большая часть – компании розничной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

- Среди них пять производителей молочной продукции, 142 предприятия розничной торговли, хранения продукции, а также реализации сельскохозяйственных животных, - рассказали в ведомстве.

Накануне Россельхознадзор прибыл на адрес площадки ООО «Альфа-Трейд». Однако на месте находилось административное здание, которое не имеет отношения к хранению и продаже продукции животного происхождения. В таком случае площадку перевели в статус «фантома». А самой компании вынесено предостережение.

Ранее на Урале нашли фальшивое сливочное масло. Оно было обнаружено в магазинах Свердловской области. Подделку привезли из Краснодарского края. Инспекторам предстоит расследовать этот случай и задать вопросы производителю масла.

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