Претенденты - юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общепита
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге выберут самое красивое летнее кафе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучший дизайн летнего кафе в уральской столице, - рассказали в мэрии.
Претенденты - юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общепита, могут оставить заявки на участие в конкурсе с фото летнего кафе до 16 июля.
Победителя выберет компетентное жюри во главе с заместителем главы Екатеринбурга Дмитрием Ноженко и Рустамом Галямовым по сумме выставленных экспертами баллов.
Итоги конкурса подведут до 31 августа. Информация о победителе и призерах конкурса будет опубликована на официальном портале Екатеринбурга.
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