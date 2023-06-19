Претенденты - юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общепита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выберут самое красивое летнее кафе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении конкурса на лучший дизайн летнего кафе в уральской столице, - рассказали в мэрии.

Претенденты - юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере общепита, могут оставить заявки на участие в конкурсе с фото летнего кафе до 16 июля.

Победителя выберет компетентное жюри во главе с заместителем главы Екатеринбурга Дмитрием Ноженко и Рустамом Галямовым по сумме выставленных экспертами баллов.

Итоги конкурса подведут до 31 августа. Информация о победителе и призерах конкурса будет опубликована на официальном портале Екатеринбурга.

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