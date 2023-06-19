Два ВУЗа из Екатеринбурга попали в топ-15 по уровню зарплат выпускников

Выпускники УрФУ в сфере экономики и финансов в среднем получают 87 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два екатеринбургских ВУЗа попали в топ-15 по уровню зарплат выпускников. В рейтинге УрФУ и УрГЭУ заняли 12-е и 14-е места. Такими данными поделились в пресс-службе SuperJob.

Сервис сравнил уровень зарплаты выпускников с 2017 по 2022 года в сфере экономики и финансов. Самый большой прирост зарплаты у выпускников МГИМО и Финансового университета при Правительстве РФ. УрФУ же осталось на том же месте, что и в прошлом году.

- Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 7 000 рублей и сегодня составляют в среднем 87 000 рублей в месяц, - рассказали в SuperJob.

УрГЭУ также занимает ту же строчку в рейтинге, что и в 2022 году. А средняя зарплата выросла на пять тысяч рублей. Сегодня она достигает 80 тысяч рублей.

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