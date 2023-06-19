Аукцион пройдет 6 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга выставила на торги 14 нежилых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Прием заявок и документов от предпринимателей на участие в аукционе уже стартовал.

- Департамент по управлению муниципальным имуществом приглашает представителей малого и среднего бизнеса к участию в аукционе на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, - рассказали в мэрии.

На торги выставлены здания на Минометчиков, 62, Седова, 61, Технической, 40, Изоплитной, 10, Антона Валека, 12, Шейнкмана, 30 / улица Попова, 21, Баумана, 21 / улица Стачек, 28, Викулова, 26, Академика Бардина, 21, Московская, 48а, Хомякова, 5, Крестинского, 53б, Короленко, 8, и Патриса Лумумбы, 52.

Представители малого и среднего бизнеса могут подать заявки в кабинете 292 на Ленина, 24а до 29 июня в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30. Аукцион пройдет 6 июля.

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