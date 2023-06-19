В Верхней Пышме пропал 40-летний мужчина

В день исчезновения мужчина был одет в черную ветровку, синюю футболку, черные шорты и черную вязанную шапку. Фото: «ЛизаАлерт»

В Верхней Пышме начались поиски 40-летнего мужчины. О местонахождении Евгения Корякина неизвестно с 17 июня. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, плотного телосложения, глаза серого цвета, бритый наголо, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в черную ветровку, синюю футболку, черные шорты и черную вязанную шапку. На ногах у Евгения Корякина были обуты черные туфли.

Сейчас поисками свердловчанина занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно, где может находиться Евгений Корякин, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Олесе по номеру 89222190672. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в полицию, набрав 112.

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