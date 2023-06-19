Металлурги Тагила выполняют мероприятия в период неблагоприятных метеорологических условий

На ЕВРАЗ НТМК действует регламент мероприятий в периоды НМУ. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК выполняет мероприятия в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе.

В 2023 году в Нижнем Тагиле было объявлено восемь случаев НМУ 1-й степени общей продолжительностью 1176 часов. За этот период аккредитованной лабораторией ЕВРАЗ НТМК было отобрано 1750 проб атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам в жилых районах города. Концентрации загрязняющих веществ находились в пределах максимальных разовых предельно допустимых концентрациях, кроме двух проб по взвешенным веществам, что составляет 0,17 % от общего числа проанализированных проб.

На ЕВРАЗ НТМК действует регламент мероприятий в периоды НМУ, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 12-10-17/5235 от 17.06.2015.

Производственными цехами комбината в полном объеме выполняются мероприятия по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, такие как запрет слива отработанного масла, ограничение пропарки цистерн и погрузки химических продуктов КХП, усиленный контроль за технологическим режимом работы агрегатов, влияющих на загрязнение атмосферы, усиленный контроль загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам и т. д.

Контроль выполнения мероприятий проводится в соответствии с установленным порядком.

Все результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха в обязательном порядке направляются в контролирующие надзорные органы.